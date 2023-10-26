Memur evlilik iznini ne zaman kullanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/B maddesinde, "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükme bakarak, şunu söyleyebiliriz: Memurun evlilik sebebiyle kullanacağı mazeret izninin ne zaman başlayacağı konusunda bir netlik bulunmamaktadır.

Sitemize gelen sorular bağlamında bu konudaki değerlendirmemiz şu şekildedir:

-Memurun evlilik izninin başlangıcı hususunda resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren kullanılması konusunda yürürlükteki mevzuatta herhangi bir açık hüküm bulunmadığından her iki tercihten birinin memur tarafından kullanılabileceğini,

-Ancak, Türk Medeni Kanununda evlilik halinin resmi nikahla gerçekleştiği de göz önüne alınarak resmi nikahın gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak, resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren evlilik izninin kullanılmasının uygun olduğunu,

- Bu iznin sadece memurun kendisinin veya çocuğunun evliliği durumunda kullanılması gerektiğini,

-Evlilik sebebiyle verilecek mazeret izninin yedi gün olduğunu,

-İdarenin söz konusu izni verme konusunda takdir yetkisine sahip olmadığı, memurun isteği üzerine bu iznin verilmesinin zorunlu olduğunu,

değerlendirmekteyiz.