26 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şurası'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'u resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Berdimuhammedov onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.45/18.30/19.15)

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB'da düzenlenecek Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılında Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 8. Aile Şurası'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balıkesir il başkanlığını ve Susurluk Belediyesini ziyaret edecek, Susurluk Belediyesi Kültür Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Balıkesir/12.30-16.30)

3- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Alman heyetiyle yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/13.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile birlikte, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Atina/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

2- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta maçında, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. hafta maçında, Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk olacak.

(Bodo/22.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Pire/22.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında; E Grubu'nda Beşiktaş, Yunanistan'ın Panathinaikos, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın Kibirkstis takımına konuk olacak, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İtalya'nın Umana Reyer, L Grubu'nda ise Emlak Konut, Polonya'nın VBW Arka Gdynia ekibini ağırlayacak.

(Atina/18.30/ Vilnius/19.00/Bursa/İstanbul/20.30)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)