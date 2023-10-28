MEB'den e-Yoklama uygulaması ile hayalet sınıflara önlem

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 18.10.2023 tarihli ve 87447181 sayılı yazılarında;

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında devamsızlık yapan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında yoklama fişine ve e-Okul sistemine işlenmektedir.

Devamsızlık yapan öğrencilerin ders öğretmeni tarafından anlık olarak e-Okul sistemine işlenebilmesi için Bakanlığımızca hazırlanan ve App Store ile Google Play Store uygulaması üzerinden indirilebilen e-Okul Öğretmen uygulamasının özel okullarda görev yapan öğretmenler tarafından kullanılması önem arz etmektedir. Ayrıca okul idaresince e-Okul sistemine devamsızlık yapan öğrencilerin girişleri yapılmaya devam edilecek olup e-Okul Öğretmen uygulaması üzerinden yapılacak girişler de Bakanlığımızca kontrol edilecektir.

Bu kapsamda, özel okul öğretmenleri tarafından dersine girdikleri sınıf/şubelerde ilgili ders saati itibarıyla alınan yoklamaların e-Okul Öğretmen uygulamasının e-Yoklama ekranı üzerinden sisteme işlenmesi için gerekli duyurunun Valiliğinizce yapılması gerekmektedir.

Açıklamalarına yer verdi.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR