Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından kullanılan servis araçları için onay alınır mı?

Bilindiği üzere, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 68'inci maddesinde "Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, resmi benzeri kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde "Okul servis aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında öğrenciler ile çocukların taşınmalarında kullanılan ve bu Yönetmelikle belirlenen şartları haiz ticari tescilli yolcu taşımaya mahsus taşıtı ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16.10.2023 tarih ve 87189876 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerince kullanılan servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıması gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR