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MEB; hangi okullarda ders saati süresinin 30 dakika olarak belirlenebileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 10.10.2023 tarihli ve 86717234 sayılı yazılarıyla; yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan okullarda 40 dakikalık bir ders saati süresinin 30 dakika olarak uygulanabileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 00:10, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 12:17
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MEB; hangi okullarda ders saati süresinin 30 dakika olarak belirlenebileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 10.10.2023 tarihli ve 86717234 sayılı yazılarında;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders süresi ve günlük çalışma saatleri" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." hükmü ile, aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda, yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 40 dakikalık bir ders saati süresinin ilgili valilikçe yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, İlgi Yönetmeliğin 9'uncu ve Ek 3'üncü maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabilecektir.

Açıklamalarına yer vermiştir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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