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ABD'deki silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti

Maine eyaletinde, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açan kimliği belirlenemeyen zanlı aranıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 07:15, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 07:38
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ABD'deki silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

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