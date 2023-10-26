Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 07:45, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 07:41
Karacaali Mahallesi, Bakartepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Sarıgöl itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.