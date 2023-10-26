Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 Emniyet Müdürü açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü kadrolarında yaşanan değişim sürerken, Ankara Emniyeti tarafından yürütülen "Ayhan" kod adlı Bora Kaplan'ın yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında gözaltına alınan örgüt lideri Bora Kaplan ile bazı şüpheliler ifadelerinde görev yapan polisler hakkında ifade vermişti.

Yerine imza atan polis ihraç edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik 2019 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturma yürüttüğü, ruhsatsız tabancayla yakalanan Kaplan hakkında mahkeme tarafından adli kontrol şartı verildiği, zanlının imza atmak için polis merkezine gitmediği, karakoldaki bir polis memuru tarafından yerine imza atıldığının ortaya çıkmasıyla o polisin 2019 yılında ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.

İki 1. Sınıf Emniyet Müdürü açığa alındı

Devam eden soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda polis başmüfettişi olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü A.A, 1. Sınıf Emniyet Müdürü M.K ile Polis Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan Şube Müdürü V.K.'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındığı ortaya çıktı. Polis müdürleri hakkında idari soruşturma yapıldığı öğrenildi.

Halit Turan