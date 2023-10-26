Gazze'ye atılan bombalar Hiroşima'ya atılan atom bombası kadar

İşgalci güç İsrail'in 19 gündür bombaladığı abluka altındaki Gazze katliamında 6 bin 546 sivilin hayatını kaybetti, 17 bin 439 sivil ise yaralandı. Bakanlık, hayatını kaybeden sivillerin 2 bin 704'ünün çocuk, 1584'ünün kadın ve 364'ünün yaşlı olduğunu açıkladı. Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilirken, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eş değer olduğu vurgulandı.

KİLOMETREKAREYE 33 TON BOMBA

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.

"183 BİN KONUT ZARAR GÖRDÜ"

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.

"HER 100 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ"

Açıklamaya göre 19 gündür devam eden saldırılarda terör devleti, Gazze'de 644 aileden çoğu kadın ve çocuk 4 bin 292 kişiyi öldürdü. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki her 100 kişiden birinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.