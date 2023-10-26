Türkiye İsrail ile 'gaz' temasını kesti

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye, İsrail'e yönelik tepkilerini artırarak sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İsrail'e sert eleştirilerde bulunurken, "Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Kendi evimizde, Türkevi'nde. İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı; iptal, gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, Türkiye, İsrail ile Akdeniz'de ortak enerji arama ve Avrupa'ya gaz ihracatı planlarını durdurdu.

ENERJİ BAKAN ZİYARET PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen doğal gaz arama faaliyetleri ile boru hattı çalışmaları hakkında ikili görüşmelerde bulunmak için İsrail'e gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da programını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda New York'ta düzenlenen 78'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde yaptığı açıklamada, "İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye başlayacağız" demişti.