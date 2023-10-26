İkinci el otoda yaprak kımıldamıyor: Yüksek hüsran

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler otomobil piyasasında fırsatçıların ve fahiş fiyatların önüne geçti. Bu yılın başında fahiş fiyatlarla fırsatçılar tarafından satın alınan otomobiller elde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre, her ay açıklanan motorlu kara taşıtları grafiğinde de düşüşün etkisi görüldü. İkinci el otomobildeki satışları da özetleyen istatistik verisinde her ay 1 milyon adetleri geçen devir sayısı, geçtiğimiz ay 774 bin adede kadar geriledi. Geçen senenin aynı döneminde 740 bin aracın alım-satımı yapılmıştı.

ARAÇ DEVİR SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Benzer bir devir oranı izleyen ikinci otomobildeki alım-satım işleri, piyasanın dengelendiğini de gösterdi. Geçen yıl toplamda 6,8 milyon aracın ikinci elde ticareti yapılırken, bu yılın ilk 9 ayında bu rakam 8,2 milyonu geçti. Piyasa zirveyi ise 1 milyon 104 bin aracın devrinin yapıldığı mayıs ayında gördü.

Galericilerin geçmiş dönemde yüksek kazanç hedefiyle pahalı fiyatlarla aldığı otomobilde yeterince indirim yapmaması da satışların baltalanmasına sebep oluyor. Yüksek ve köpük fiyat ısrarı vatandaşları cezbetmezken, yine yüksek orandaki taşıt kredi faizleri finansmana erişimi zorlaştırıyor. Yıl içerisinde zirve noktasındaki otomobil fiyatlarına göre yüzde 10 indirim yapılmasına rağmen, 13 bin galerici her gün zararla kepenk açıp kapatıyor.