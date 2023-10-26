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F-4'ün çarptığı araçlar hala bulundukları yerde bekliyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) otoparkına düşen F-4 savaş uçağına ait yakıt tankının zarar verdiği 3 araç için henüz bir çözüm bulunamadı. Otomobiller otoparkta kalırken, araç sahipleri hem maddi hem de manevi tazminat istiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 08:20, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 09:00
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) otoparkına 4 Eylül'de düşen 6 metre uzunluğundaki yakıt tankı, yapılan incelemenin ardından kamyonete yüklenerek aynı gün kaldırılırken, araçları hasar gören TPAO personelinin mağduriyeti 52 gündür çözüme kavuşmadı.

Araç sahiplerinin otomobillerine kasko yaptırmadığı ortaya çıkmış, araç sahipleri de zararlarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından karşılanmasını talep etmişti. Zararın karşılanması için 10 gün önce MSB'nin çalıştığı sigorta şirketlerince bilirkişi görevlendirildi. Ancak bu sefer de bilirkişinin çıkardığı hasar miktarını az bulan araç sahipleri, hazırlanan rapora itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı.

Ankara 14. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açan araç sahiplerinin, 'araçlarının hurdaya çıkarılarak, muadili araç bedelinin ödenmesi' talebinde bulundukları öğrenildi. Araç sahiplerinin ayrıca, 50 günü aşan mağduriyetlerinin karşılanması için manevi tazminat da talep ettikleri belirtildi.

ARAÇLAR HALEN OTOPARKTA BEKLİYOR

Sorunun çözülememesi nedeniyle hasarlı araçlar, bulunduğu yerden kaldırılamamış ve araçların üzeri mavi brandayla örtülmüştü. Devam eden süreç nedeniyle araçlar, halen üzerleri örtülü şekilde TPAO otoparkında bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığından daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denilmişti.

TPAO ise olayda 3 aracın hasar gördüğünü açıklamıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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