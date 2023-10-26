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Vatandaşlıktan çıkarılanlar Kılıçdaroğlu'na bağış yapmış

YSK, adayların bağış hesaplarını denetledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağış yapanlar arasında Türk vatandaşlığından çıkarılan 52 kişi olduğu tespit edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 08:50, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 09:34
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Vatandaşlıktan çıkarılanlar Kılıçdaroğlu'na bağış yapmış

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre: Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamada adayların aldığı bağış ve yardımlar ile yaptığı harcamalara ilişkin seçim hesaplarını inceleyerek, uygunsuz görülen bağışların Hazineye devredilmesi kararını aldı.

Karara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı bağış ve yardımlardan 1 milyon 239 bin 179 TL, 200 avro ve 3 bin 400 ABD Doları, uygunsuz bulunarak Hazineye aktarılması öngörüldü. YSK, gerekçe olarak ise Kılıçdaroğlu'na Türk vatandaşlığından çıkarılan 52 kişi, Türk vatandaşı olmayan 3 kişi ve 30 tüzel kişinin yardım ve bağış yapmasını gösterdi.

ERDOĞAN'DAN 68 BİN 760 LİRA HAZİNEYE DEVREDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı döneminde aldığı bağış ve yardımlarla ilgili olarak ise 68 bin 769 liranın hazineye geçmesi kararlaştırıldı. Karara, bu yardım miktarının, ölü olan iki kişi adına ve Türk vatandaşlığından çıkarılan bir kişi tarafından yapılması gerekçe gösterildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ise 60 bin 55 liralık bağışının Hazineye devri öngörüldü. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Hazineye devretmesi gereken tutarın 89 bin TL olduğu, seçim hesaplarında bulunan toplam meblağın ise 61 bin TL olduğu belirtilerek, eksik kalan 27 bin TL'nin adayın temsilcisi tarafından Merkez Bankası'na yatırılmasına karar verildi.

EMRAH ÖZCAN

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