Celtic taraftarından Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz Filistin mesajı

İşgalci İsrail'in saldırıları sonrasında Celticli taraftarlardan sürekli destek gören Filistinliler için Şampiyonlar Ligi maçında takdir toplayan bir hamle daha geldi.

Celticli taraftarlar, Atletico Madrid maçı öncesinde Filistin bayraklarıyla stadyuma giremedi. UEFA'nın 'yasak' kararından haberdar olan İskoç taraftarlar, bu duruma hazırlıklıydı. Tribünde Filistin bayrağının renklerini oluşturmak için planlanmış kombinlerle maça gelen yeşil beyazlılar dikkat çekici bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı.

Celticli taraftarların Filistin'e ilgisi nereden geliyor?

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, futbol dışındaki konulara gösterdikleri hassasiyet ve yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle dikkati çekiyor. Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlileri, lig maçı sırasında salladıkları Filistin bayraklarıyla destekleyen Celtic taraftarları, geçmişte de bu tip hassasiyetleriyle adlarından söz ettirdi. Hayatta kalmak için İrlanda'dan İskoçya'ya göç eden halk tarafından kurulan köklü kulübün taraftarları, karşılaşmalar sırasında açtıkları pankart, bayrak ve düzenledikleri yardım kampanyalarıyla mağdurların sesi olmaya devam ediyor.

İsrail takımı ile oynanan maçta Filistin bayrağı açmışlardı

Celtic taraftarları, Hapoel Beer-Sheva ile 17 Ağustos 2016'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu ilk maçının öncesinde Filistin bayrakları açtı. Filistin'i desteklemek amacıyla yapılan bu davranış, UEFA'nın kulübe para cezası vermesine neden oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, maçta Filistin bayrağı açılması nedeniyle İskoç kulübünü 10 bin avro para cezasına çarptırdı.

Filistinli çocuklar harçlıklarını bağışlamıştı

Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinli çocuk, UEFA'nın Celtic'e verdiği para cezasını ödemek için harçlıklarını bağışladı. Beytüllahim yakınlarında bulunan İbda Kulübü binası önünde toplanarak İskoç takımına destek içerikli dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra UEFA'nın takıma verdiği para cezasının karşılanması için harçlıklarını topladı.