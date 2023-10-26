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Brent petrolün varil fiyatı 89,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 09:32, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 09:33
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Brent petrolün varil fiyatı 89,50 dolar

Dün 90,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 düşüşle 89,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,74 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına yönelik verilerin etkisiyle düşüşe geçti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 421 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklentinin aksine stoklarda artış olması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,27 artışla 106,637 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

İsrail-Filistin çatışmasının petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. Piyasalar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın kontrol altına alınması için yürütülen diplomatik çabaların işe yarayıp yaramayacağını yakından takip ediyor. Çatışmanın petrol ihracatçılarının bulunduğu bölgeye sıçraması ihtimali devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,16 ile 90,38 dolar aralığının direnç, 88,84 ile 88,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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