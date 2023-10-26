Gazze'de günlük yaşam İsrail'in saldırıları gölgesinde sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yerinden edilen Filistinliler, hayatlarını sığındıkları bölgelerde sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılardan korunmak üzere evinden çıkan Filistinli Ümmü Halid de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığınanlardan. Ümmü Halid, sığındığı bölgede yaşamını sürdürmeye çalışırken çocukları için de sacda ekmek pişirerek günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.