Gazze'de günlük yaşam İsrail'in saldırıları gölgesinde sürüyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yerinden edilen Filistinliler, hayatlarını sığındıkları bölgelerde sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılardan korunmak üzere evinden çıkan Filistinli Ümmü Halid de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığınanlardan. Ümmü Halid, sığındığı bölgede yaşamını sürdürmeye çalışırken çocukları için de sacda ekmek pişirerek günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:05, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 10:21
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yerinden edilen Filistinliler, hayatlarını sığındıkları bölgelerde sürdürmeye çalışıyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılardan korunmak üzere evinden çıkan Filistinli Ümmü Halid de Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığınanlardan. Ümmü Halid, sığındığı bölgede yaşamını sürdürmeye çalışırken çocukları için de sacda ekmek pişirerek günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.