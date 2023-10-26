2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:16, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 11:31
Komisyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Mehmet Muş, HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in komisyona üye seçildiğini belirterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Daha sonra bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.