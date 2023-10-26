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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:18, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 10:26
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

Faizin artması bekleniyor

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu

Yabancı ekonomistlerden TCMB faiz tahminleri

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 7,08 azalışla günü 7.424,97 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35,00'e çekileceğini tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle günü 28,1372'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,1420 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise ECB'nin para politikasının yanı sıra ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.250 seviyelerinin destek, 7.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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