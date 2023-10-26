2023-İSG/2 başvuruları alınmaya başlandı
ÖSYM internet sitesinden 2023-İSG/2 başvuruları alınmaya başlandığını duyurdu
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
DUYURU
(26 Ekim 2023)
2023-İSG/2 Başvurularının Alınması
2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2), 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 26 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 26 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-İSG/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-İSG/2:Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri