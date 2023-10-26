Dolar/TL 28,15 seviyesinde işlem görüyor

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 28,15 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 28,1490 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:38, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 10:39
Yazdır
Dolar/TL 28,15 seviyesinde işlem görüyor

Dün, yükseliş eğilimli bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,1372'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 28,1490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6720'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 34,0300'ten satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine yönelik endişelerin artmasıyla dolara olan talebin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin atılan sıkı para politikası adımlarına karşın dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesine neden olduğunu dile getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,96'ya çıktı.

Öte yandan, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 35,00'e çekeceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 ve 108 puan seviyelerinin direnç, 106 ve 105 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber