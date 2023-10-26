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Ünlü futbolcuların da mağdur olduğu dolandıcılık davası 20 Kasım'da görülecek

İddianamede, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Buse Terim Bahçekapılı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 18 kişi müşteki, 4'ü tutuklu 7 kişi ise sanık sıfatıyla yer alıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:49, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 12:20
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Ünlü futbolcuların da mağdur olduğu dolandıcılık davası 20 Kasım'da görülecek

İstanbul'da "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 20 Kasım'da yapılacak.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılıkça hazırlanan 18 müştekinin toplamda 24 milyon 926 bin 500 dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı kaydedilen iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 20 Kasım'da yapılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle parayı yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, aralarında Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Arda Turan ve Buse Terim Bahçekapılı gibi isimlerin de bulunduğu 18 kişi müşteki, 7 şüpheli ise sanık sıfatıyla yer alıyor.

Müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği belirtilen iddianamede, daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılmaya ve Erzan'a çalışılsa da ulaşılamadığı ve Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş adamları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, sanığın müştekilerin verdikleri paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp geri teslim ettiğine yer veriliyor. Olayda sanık Erzan'ın dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın iddianamedeki ifadesine göre, daha önce borsada yaptığı işlemlerden dolayı işlerinin iyi gitmediğini, bu süreçte müşteki Bülent Çeviker'i, "Bizim çok büyük özel müşterilerimize yaptığımız işlemler var. Bunları banka içerisinde yapmıyorum. Bankanın ayrı özel bir bölümü olup sadece çok zengin müşteriler ile yaptığımız işlemlerdir. Bu sebeple parayı hesabınızdan çekin ve banka dışında bana teslim edin." sözleriyle kandırdığı öne sürülüyor.

Diğer müştekilerden de yine aynı şekilde yüksek kar vaadiyle paralarını aldığını söylediği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ile tutuksuz sanıklar Kerem Can, Hüseyin Eligül ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan aralarında sanık Seçil Erzan ve bazı banka yöneticilerinin de bulunduğu 11 sanık hakkında "bankacılık zimmeti" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

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