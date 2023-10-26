Kayseri'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan S.D. (21) 8. kattan asansör boşluğuna düştü.

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