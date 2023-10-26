Kayseri'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de bir inşaatın 8. katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 10:51, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 10:53
Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan S.D. (21) 8. kattan asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
S.D. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma sürüyor.