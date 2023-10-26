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Dilan Polat'a ait şirketlerde arama

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait şirketlerde arama yapılıyor

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 11:36, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 14:27
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait şirketlerde polislerce arama başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında yapılan ihbar üzerine "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Engin Polat ve Dilan Polat'a ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yapıyor.

Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler inceleniyor.

Bu arada, polis ekipleri Ataşehir'deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği'ne geldi. Ekiplerin, içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekliyor.

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