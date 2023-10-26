Karaman'daki 'Kıskaç' operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Karaman'da, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 12:11, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 13:51
Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Karaman'da M.Ş, D.N. ve E.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.