Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ mensupları tutuklandı

Dün güvenlik güçlerince Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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