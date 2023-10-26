Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 12:54, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 12:55
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen 3 kişinin kentte bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.