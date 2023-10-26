Öğrenciyi merdivenden iterek yaralayan okul müdürüne 3 yıl hapis

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğrenciyi merdivenden iterek yaralayan okul müdürüne 3 yıl hapis

Antalya'da özel okulun sahibi ve müdürü T.Ç. (72) hakkında öğrenci A.N.B.'yi (12) merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istendi. A.N.B.'nin öğretmen annesi Ebru Baloğlu, "Özel okula gönderip, üzerine para vererek çocuğumu darbettirmiş oldum. Özel okul sayfası bizim için kapandı" dedi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 12:55, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 13:39
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'da özel bir okulda sınıf öğretmeni Ebru Baloğlu, kızı A.N.B.'yi Muratpaşa ilçesinde eğitim veren özel okula kaydettirdi. Geçen mart ayında A.N.B.'nin yüzünde ve dizlerinde morluklar gören Ebru Baloğlu, kızına ne olduğunu sorduğunda okul müdürü ve özel okulun sahibi T.Ç., tarafından merdivenden itildiğini söyledi. Ebru Baloğlu, kızını Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi ve darp raporu aldı. Raporda, A.N.B.'nin alnında ve yüzünün sağ tarafında ağrı, iki dizinde ağrı ve şişlik, sol elinde de kızarıklık olduğu tespit edildi. Raporla polis merkezine giderek T.Ç. hakkında şikayetçi olan Ebru Baloğlu, kızıyla birlikte verdiği ifadesinde, okul idaresiyle yaşadığı sorunları anlattı. Okul yönetiminin A.N.B.'nin huzuru bozduğu gerekçesiyle alınarak başka okula götürülmesi yönündeki isteklerine itiraz ettiğini anlatan Ebru Baloğlu, ifadesinde, "T.Ç. öğrencileri bahçeye inmeleri yönünde uyarıyor. A.N.B. inmek istemediğini söyleyince merdiven başına kadar sırtından iterek getirip, merdivenden itmiş. Kızım yuvarlanıp düşünce de gülerek yanından yürüyüp gitmiş" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheli T.Ç de polis merkezine giderek ifade verdi. Bağrışma seslerini duyup sınıfa çıktığını, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için öğrencileri bahçeye çıkarmak istediğini anlatan T.Ç, ifadesinde, "Öğrenciler sıra halinde merdivenden iniyordu. Sonrasında bir ses duydum, baktığımda A.N.B.'yi yerde yatarken gördüm. 'Yavrum yerden kalkar mısın?' dedim ve kalkıp yürüyerek gitti. Ben kimseyi darbetmedim ve o haline de gülmedim. 52 yıllık öğretmenim" dedi.

Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmanın ardından T.Ç. hakkında kasten yaralama suçlamasıyla iddianame hazırladı. T.Ç.'nin kamu görevlisi olduğuna atıfta bulunan savcılık, iddianamede 'şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakta' ifadelerine yer verdi. Savcılık ayrıca T.Ç. hakkında kamu görevinden mahrum bırakılması, kasten yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası, yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceğinden verilen cezanın yarı oranda artırılması, ayrıca kamu görevlisi olması nedeniyle bulunduğu konumu kullanarak şiddet uygulaması nedeniyle yarı oranda bir kez daha artırılmasını isteyerek, 3 yıla kadar hapsini talep etti. Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İlk duruşmaya Ebru Baloğlu, kızı A.N.B. tanıklar ve avukatı Semra Yıldız katıldı. Sanık T.Ç. katılmayınca duruşma ertelendi.

'PARA VEREREK ÇOCUĞUMU DARBETTİRMİŞ OLDUM'

Kızı A.N.B.'nin hala travmayı atlatamadığını ifade eden Ebru Baloğlu, "Kendinden büyüklere karşı korkusu var. Merdivenden inip çıkarken tedirginlik yaşıyor. Özel okula gönderip, üzerine para vererek çocuğumu darbettirmiş oldum. Özel okul sayfası bizim için kapandı" dedi.

İstenen cezanın da yeterli olmadığını belirten Baloğlu, "Benim çocuğum kafasını vurup şu anda yoğun bakımda olabilirdi, ölebilirdi. Başka çocukların canı yanmasın diye sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Avukat Semra Yıldız da T.Ç., hakkında savcılığın 3 yıla kadar hapis talep ettiğini, sanığın daha önceden bir suçu olmaması göz önünde bulundurulursa mahkemenin hükmün açıklanmasını geri bırakılabileceğini söyledi. T.Ç.'nin savunmasının alınamadığını da kaydeden Yıldız, "Eğitimcilerimizin bazılarının yeteri kadar eğitim almaması nedeniyle çocuklarımız bu şekilde darbediliyor. T.Ç. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı kınama cezası vermiştir. Ceza yerindedir, yargı da gereğini yapacaktır. T.Ç.'nin yaptığı hareket kabul edilemez. Başka çocukların da başına gelmemesi lazım böyle bir olayın" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber