15 Temmuz Şehitler Köprüsü, cuma ve hafta sonu bazı saatlerde kapatılacak
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 13:40, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 13:41
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."