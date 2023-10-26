15 Temmuz Şehitler Köprüsü, cuma ve hafta sonu bazı saatlerde kapatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

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