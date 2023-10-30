Hapiste olduğu öğrenilen memurun görevine hangi maddeye göre son verilir?

Mahkeme kararı kurum göndermediği sürece UYAP verileri üzerinden kararın alınmasında "kişisel verilerin ihlali"ne girdiği yönünde karar bile var .

Danıştay 12. Dairesi, bu durumda olan bir memurun 10 gün göreve gelmediği gerekçesi ile değil "memuriyete alınma koşullarından birinin sonradan kaybedilmesi" hükmüne göre görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

İlk derece mahkemesi "kesinleşmiş mahkumiyete" vurgu yapmıştır

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan davacı hakkında 2/B arazilerinin tespitinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildiği, bu kararın, Yargıtay kararı ile onanarak kesinleştiği, davacının yıllık izinde olduğu 26/07/2010 tarihinde hapis cezasının infaz edilmeye başlandığı, yıllık izin bitiminde göreve başlamayan davacı hakkında mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle tutanaklar düzenlendiği ve akabinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''çekilme'' hükümlerinin uygulandığı, bilahare Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu davacının cezaevinde olduğunun öğrenilmesi üzerine davacı hakkında tatbik olunan müstafi sayılma işlemi kaldırılarak 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) nolu alt bendi ve 98. maddesinin (b) bendi uyarınca 26/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memuriyetine son verildiğinin anlaşıldığı, dava konusu işlemin disiplin soruşturmasına ilişkin olmadığı, davacı hakkında kesinleşmiş kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyet kararı bulunduğu, davacının memuriyeti sırasında mahkumiyeti nedeniyle devlet memurluğuna alınma şartlarını yitirdiği, bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) nolu alt bendi ve 98. maddesinin (b) bendi uyarınca işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/385

Karar No: 2023/1309

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmakta iken önce müstafi sayılan ve ardından görevine son verilen davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarıca görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin. tarih ve. sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince verilen. tarih ve E:., K:. sayılı kararla; . İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan davacı hakkında 2/B arazilerinin tespitinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle... Ağır Ceza Mahkemesince. tarih E:., K:. sayılı kararı ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildiği, bu kararın, Yargıtay... Ceza Dairesinin. tarih ve E: ., K:. sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği, davacının yıllık izinde olduğu 26/07/2010 tarihinde hapis cezasının infaz edilmeye başlandığı, yıllık izin bitiminde göreve başlamayan davacı hakkında mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle tutanaklar düzenlendiği ve akabinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ''çekilme'' hükümlerinin uygulandığı, bilahare Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu davacının cezaevinde olduğunun öğrenilmesi üzerine davacı hakkında tatbik olunan müstafi sayılma işlemi kaldırılarak 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) nolu alt bendi ve 98. maddesinin (b) bendi uyarınca 26/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memuriyetine son verildiğinin anlaşıldığı, dava konusu işlemin disiplin soruşturmasına ilişkin olmadığı, davacı hakkında kesinleşmiş kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyet kararı bulunduğu, davacının memuriyeti sırasında mahkumiyeti nedeniyle devlet memurluğuna alınma şartlarını yitirdiği, bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) nolu alt bendi ve 98. maddesinin (b) bendi uyarınca işlem tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

İdarenin, kendisinin hükümlü olduğunu bildiği halde hakkında önce müstafi sayılma işlemi tesis ettiği, bu işlemden itibaren 7 ay gibi süre geçtikten sonra görevine son verildiği, işlemlerden hiç bir şekilde bilgi verilmediği ve tebligat yapılmadığı, fiili öğrenince soruşturmaya başlanılması gerekirken ceza yargılamasının sonucunun beklenildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının belirtilen açıklama ile onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Orman ve Su İşleri Bakanlığı yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı hasım mevkiine alınmak suretiyle gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, davacı hakkında rüşvet almak ve vermek suçundan, ... Ağır Ceza Mahkemesince . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildiği, bu kararın; Yargıtay ... Ceza Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile onanarak kesinleştiği dikkate alındığında, müstafi sayılma işleminden önce davacının 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin (A) bendinin (5) nolu alt bendi uyarınca aranılan şartları taşımadığı açıktır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen AÇIKLAMA İLE ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 16/03/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

