Babacan'dan 'Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarıyla görüşmesi' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 ilçe başkanıyla görüşme yapacağına dair öncesinde bilgisi bulunmadığını ifade ederek, "Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 gün sonra Cumhuriyet'in 100. yaşının kutlanacağını anımsatarak, bu hafta 100. yaş programı başlattıklarını dile getirdi.

Programın ana temasının "Birlikte, Yüz Yüze, Nice Yüzlere" olduğunu ifade eden Babacan, "Birbirimize sırtımızı dönmeyelim. Biz DEVA Partisi olarak diyoruz ki: Yüz yüze bakalım ki, daha nice yüzlerimiz olsun. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Babacan, Hatay'ı bir süre önce ziyaret ettiğini dile getirerek, ilin depremden bugüne sorunlarının bitmediğini, her konuda belirsizlik olduğunu öne sürdü. Eski plana göre inşaat ruhsatları verildiğini ileri süren Babacan, depremden etkilenen iller için acilen koordinasyon mekanizmaları kurulması gerektiğini söyledi.

- Ekonomi eleştirisi

Türkiye'de derin bir psikolojik bunalım olduğunu öne süren Babacan, "Kendi yerli ve milli paramız o kadar değersizleşti ki, vatandaşlarımız elindekini, avucundakini korumak için çeşitli yöntemler arıyor. Bilgisi ve ilgisi olmayan binlerce insan, sağdan soldan duyduğu farklı yöntemlerden medet umuyor. Bunlar hep çaresizlik yüzünden." diye konuştu.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttığını iddia eden Babacan, bir aydır kendi isminin de karıştırıldığı sahte haberler, uydurma reklamların vatandaşların önüne düştüğünü söyledi. Babacan, bu tür haberlere inanılmamasına yönelik açıklama yaptıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını dile getirerek, "Ancak ben buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: İnternet üzerinde benim veya bir başkasının ismini kullanarak, herhangi bir yatırım tavsiyesi, reklamı karşınıza çıktığında linklere tıklamayın. Tanımadığınız, bilgisine güvenmediğiniz insanlardan gelen bu tür paylaşımları açmayın. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Kriz zamanlarında ortaya çıkan sahtekarlara aldanmayın." şeklinde tavsiyede bulundu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve insanlık faciası yaşandığını ifade eden Babacan, "Ölen Filistinlilerin yaklaşık yarısı çocuk. Geçici bir ateşkes sağlanması konusunda bile anlaşma sağlanabilmiş değil." dedi.

Batılı ülkelere de tepki gösteren Babacan, "Pek çok Batı ülkesi Rusya'nın Ukrayna'yı hukuksuz bir biçimde işgal etmesine karşı çıkmış, Ukrayna'ya silah ve para desteği sağlamıştır. Şimdi aynı ülkeler, İsrail'in Gazze'yi hukuksuz bir biçimde işgal etmesini desteklemekte, işgal eden tarafa, İsrail'e, finansal ve askeri destek vermektedir. Bu tam bir çifte standarttır. Tam bir tutarsızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ABD'nin açık destek vermesinin de asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Babacan, "Hiçbir ayrım yapmadan sivillerin üzerine her gün bomba yağdırmak, ardında da en temel insani ihtiyaçların Gazze'ye girmesini kısıtlamak insanlık değildir. Hukuksuzluktur, suçtur." diye konuştu.

Babacan, Gazze'ye su, ilaç, yakıt temininde bile çok büyük sorun olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşları, Batı hükümetlerini hukuka ve insanlığa davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirdiğini dile getiren Babacan, Türkiye-İsrail ilişkileri bozulduktan sonra, İsrail'in bu ilişkilerin düzeltilmesi için herhangi bir adım atmadan iki ülke ilişkilerinin düzeltilmeye çalışıldığını iddia etti.

İki ülke arasında hiçbir sorun çözülmemesine karşın ilişkileri düzeltme gayretinin bir tutarsızlık olduğu değerlendirmesinde bulunan Babacan, "Bu, ülkemiz için çok büyük itibar kaybına sebep olmuştur." dedi.

- Kılıçdaroğlu'nun DEVA Parti'li ilçe başkanlarıyla görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 13 ilçe başkanıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Babacan, konunun üzücü olduğunu belirtti.

Partiye emek vermiş, katkıda bulunmuş arkadaşlarının partiden ayrılmasına rıza göstermeyeceklerini ve üzüldüklerini dile getiren Babacan, ancak yerel seçimlere doğru gidilirken bu tür gelişmelerin pek çok siyasi partide yaşanabildiğini belirtti.

Babacan, olağan kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Tüm teşkilatımızla ilgili sıfırdan bir gözden geçirme ve yeniden il, ilçe başkanları, yönetimleri seçme dönemindeyiz. Kongre dönemlerinde de siyasi partilerde bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Yani geçmiş genel seçim, yaklaşmakta olan yerel seçim ve bizim kendi iç kongre sürecimizi dikkate aldığımızda bu tür hareketlilikler söz konusu olabiliyor." dedi.

13 ilçe başkanının istifasından haberdar olup olmadığına dair soruya Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sadece ben değil, genel merkezimizde de bu bilinen bir bilgiydi ancak geçtiğimiz sanırım Cumartesi günü İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu. Salı günü saat üç civarında bu konu benim önüme geldi." diye konuştu.

Konuyla ilgili CHP'den birisiyle iletişime geçip geçmediğine yönelik soru üzerine Babacan, dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun arayıp parti sözcüleriyle görüştüğünü ve izahta bulunduğunu, kendisine de selam iletip en kısa zamanda görüşme niyetini ifade ettiğini öğrendiğini anlattı.

Babacan, bu konuyla ilgili soruların muhatabının CHP olduğunu belirterek, "Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Babacan, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek Filistin mitingine yönelik kendilerine bir davet gelmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı söylemlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Babacan, Türkiye'nin terör örgütleri listesinde Hamas'ın bulunmadığını belirtti. İsrail'in yaptıklarına bakıldığında bir terör örgütünün yaptıklarından farklı olmayan pek çok eylemin görüldüğünü dile getiren Babacan, faili kim olursa olsun, bile isteye sivilleri öldüren, bomba yağdıran herkesin, savaş suçlusu olduğunu bildirdi.

Anayasa Mahkemesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'la ilgili "hak ihlali" kararı vermesinin sorulması üzerine Babacan, Atalay seçildiği günden beri tutumlarının çok açık olduğunu söyledi. Babacan, onun Meclis'ten uzak kaldığı her günün hak ihlali olduğunu ifade ederek, Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması gerektiğini belirtti.