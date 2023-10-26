Adana'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdü

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışma sırasında Yaşar E, üç çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla eşini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden emekli astsubay Yaşar E. (53), eşi Seda E'ye (35) hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net