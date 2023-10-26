Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Külliyese'deki 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi' iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun iptal edildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 14:08, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 14:10
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonunun 'Filistin'deki olaylar gerekçesiyle' iptal edildiği iddiası doğru değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.