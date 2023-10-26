Bakan Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi

"Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk"- "Dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 14:40, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 14:41
Yazdır
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan temasları kapsamında katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi etkinliğine ilişkin, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Riyad'da katıldığı "Yeni Pusula" temalı 7. Geleceğe Yatırım Girişimi programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Organizasyona katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Olağanüstü organizasyon ve sıcak misafirperverliğinden dolayı Suudi Arabistan Krallığı'nı tebrik etmek istiyorum. Etkinlik büyük bir başarıydı. Sevgili dostum Sayın Mohammed Al-Jadaan (Maliye Bakanı) ve Sayın Khalid El-Falih (Yatırım Bakanı) dahil olmak üzere verimli ikili toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca dünyanın dört bir yanından kurumsal liderler ve bankacılarla çok sayıda etkileşimde bulunduk. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaretin ve yatırımların daha da geliştirilmesi yönünde samimi bir istek ve çabaya tanık olduk. Ayrıca, son 50 yılda 135 ülkede 486 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamlamış olan Türk müteahhitlerin katılımı ve onların hoş karşılanması yönelimlerini duymak bizi memnun etti."

- Turizmde işbirliği mesajı

Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyi 4'üncü destinasyonu olduğunu vurgulayan Şimşek, kardeş Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bu deneyim zenginliğinden yararlanılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, "Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Suudi Arabistan'ın inanılmaz ivmesine ve keşfedilmemiş potansiyeline ilk elden tanık olduk. Bu harika bir haber. Daha istikrarlı, huzurlu ve müreffeh bir bölge herkesin çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber