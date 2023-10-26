Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Geçen hafta Cenk Laleci ile yollarını ayıran Menemen FK, Türk futbolunun en tanınmış simalarından, en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural'la resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasına gelen 70 yaşındaki teknik adam resmen Menemen FK'nın yeni teknik direktörü oldu.

Son olarak Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Vural, kariyerinde Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Ankaraspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor ve Erzurumspor'da görev yaptı.