CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim

4-5 Kasım tarihinde gerçekleşecek 38. Olağan Kurultay öncesi, CHP'de dikkat çeken gelişmeler oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili bazı İl Başkanları ile görüşmesi tartışmalara neden oldu.

Partiden ayrılan il başkanlarının CHP'ye geçeceği iddia edilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

"ÜZÜCÜ"

Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 13 ilçe başkanıyla görüştüğü ve bu başkanların CHP'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Babacan, konunun üzücü olduğunu belirtti.

Partiye emek vermiş, katkıda bulunmuş arkadaşlarının partiden ayrılmasına rıza göstermeyeceklerini ve üzüldüklerini dile getiren Babacan, ancak yerel seçimlere doğru gidilirken bu tür gelişmelerin pek çok siyasi partide yaşanabildiğini belirtti.

Babacan, olağan kongre sürecinin başladığını ifade ederek, "Tüm teşkilatımızla ilgili sıfırdan bir gözden geçirme ve yeniden il, ilçe başkanları, yönetimleri seçme dönemindeyiz. Kongre dönemlerinde de siyasi partilerde bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Yani geçmiş genel seçim, yaklaşmakta olan yerel seçim ve bizim kendi iç kongre sürecimizi dikkate aldığımızda bu tür hareketlilikler söz konusu olabiliyor." dedi.

"BİLGİMİZ YOKTU"

13 ilçe başkanının istifasından haberdar olup olmadığına dair soruya Babacan, "Bu ilçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sadece ben değil, genel merkezimizde de bu bilinen bir bilgiydi ancak geçtiğimiz sanırım cumartesi günü İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve başka CHP'li yetkililerle bizim ilçe başkanlarımızın bir araya geldiği, geleceğiyle alakalı bir bilgimiz de yoktu. Salı günü saat üç civarında bu konu benim önüme geldi." diye konuştu.

Konuyla ilgili CHP'den birisiyle iletişime geçip geçmediğine yönelik soru üzerine Babacan, dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun arayıp parti sözcüleriyle görüştüğünü ve izahta bulunduğunu, kendisine de selam iletip en kısa zamanda görüşme niyetini ifade ettiğini öğrendiğini anlattı.

Babacan, bu konuyla ilgili soruların muhatabının CHP olduğunu belirterek, "Siyasi nezaket gereği bu durumla alakalı kamuoyunda açık, net bir açıklama duymanın hakkımız olduğunu düşünüyorum." dedi.