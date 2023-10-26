Togg kullanıcıları '100. Yıl Konvoyu'nda buluşuyor
Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Togg T10X kullanıcıları İstanbul'da '100. Yıl Togg Konvoyu'na davet edildi.
Togg'un sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleneceği duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."
Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Avrupa Yakası Köprü Girişi)
Konvoy Toplanma Saati: 13.45 - 14.30
Anadolu Yakası'na Geçiş: 14.30
Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile 100. Yıl Togg Konvoyunda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz.Togg (@Togg2022) October 26, 2023
🚗 🇹🇷 🚗 🇹🇷
Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Avrupa Yakası Köprü Girişi)
Konvoy Toplanma Saati: 13.45 -. pic.twitter.com/8YFfMEnIoU