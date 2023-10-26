Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 13 Ekim ile biten haftada 138 milyar 131 milyon 713 bin lira artarak 14 trilyon 162 milyar 110 milyon 867 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 artışla 8 trilyon 11 milyar 7 milyon 247 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,1 yükselerek 5 trilyon 525 milyar 896 milyon 148 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 325 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 427 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 20 Ekim itibarıyla 456 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 azalarak 1 trilyon 362 milyar 368 milyon 908 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1 artışla 1 trilyon 151 milyar 378 milyon 103 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1 düşüşle 1 trilyon 290 milyar 225 milyon 928 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 173 milyon 336 bin lirası konut, 66 milyar 885 milyon 939 bin lirası taşıt ve 895 milyar 309 milyon 633 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Ekim ile biten haftada 42 milyar 970 milyon 119 bin lira artarak 10 trilyon 361 milyar 831 milyon 417 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,9 artış kaydetti.