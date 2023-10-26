Bakan Yerlikaya: Mobil Göç Noktası'nın sayısını artırdık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Bursa'nın güçlü bir ticaret ve turizm kenti olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını dile getiren Yerlikaya, bir yerde huzur varsa diğer şeylerin ondan sonra geleceğini aktardı.

Yerlikaya, İçişleri ailesi olarak 7-24 milletin huzuru için çalıştıklarını vurgulayarak, Bursa'da Güvenlik Toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı.

Göreve geldikten sonraki süreçte Bursa ile ilgili tespitler ve hedefler noktasında istişare yapacaklarını ifade eden Yerlikaya, şunları paylaştı:

"Biz istişarenin bereketine inanıyoruz. Başta bölücü terör örgütü olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede, ikincisi zehir tacirleri, uyuşturucu sokak satıcısından baronuna varana kadar, üçüncüsü organize suç çeteleri, yani benim tabirimle suç işlemekte kibirlenenler, dördüncüsü, düzensiz göçle mücadele. Bizim ülkemize gelişi, kalışı ve çıkışı yasal olmayan yabancıya, düzensiz göçmen diyoruz. Bir de düzenli göçmen var. Bu da tam tersi. Ülkemize gelişi, kalışı, çıkışı yasal. Bunlar düzenli göçmen. Dolayısıyla bizim düzenli göçmenle ilgili değil, ama düzensiz göçmenle ilgili çabalarımıza, geldiğimiz ilk günden beri odaklanmış vaziyetteyiz."

Yerlikaya, İstanbul'da Mobil Göç Noktası uygulamasını faaliyete geçirdiklerini anlatarak, "Yani 16 milyonluk bir şehirde, 17 milyona yakın turistin olduğu, 1 milyonun biraz üzerinde de yabancının yaşadığı bir yerde düzensiz göçmeni hak ve hukuka riayet ederek tespit etmenin, sıfır komplikasyonu olanını temin etmemiz lazım dedik." diye konuştu.

Mobil Göç Noktası'nın işleyişine değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Burada üzerinde kimlik sorgusu yapıldığı zaman Mobil Göç Noktası'na dahil edilip orada parmak izi ve göçmen taramasında yasal olmayan göçmen ortaya çıktığı zaman onları geri gönderme merkezine gönderiyoruz ve bir süreç dahilinde kendi ülkelerine gönderiyoruz. Bu süreci insani ve vicdani bir duruşla yapıyoruz. Çünkü biz, bize yakışanı tarihimizden, medeniyetimizden inancımızdan nasıl bellediysek düzensiz göçle mücadelede aynı o ihtimamı Allah'ın izniyle gösteriyoruz."

Yerlikaya, düzensiz göçle ilgili Mobil Göç Noktası'nın sayısını artırdıklarını belirterek, "1 Kasım'dan itibaren filomuz 155 araç noktasına çıkacak. Bütün büyükşehirlerde biz düzensiz göçle ilgili, yani aramızda bir tane kaçak göçmen olmayacak şekilde bunların yakalanmasını ve kendi ülkelerine de sınır dışı edilmelerini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

"Suç işlemeden önlemek, olması gereken en hayırlı iş"

Organize suç çeteleriyle mücadeleye de değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnegöl'deki hadiseyi duydunuz. Arkadaşlarımız güzel bir iş yaptılar. Ben, valimi, emniyetimi ve jandarmamı, istihbaratımı tebrik ediyorum. Bize destek olan, gönülleriyle, gayretleriyle hem güvenlik birimlerimizin yanında yer alan hem de dualarıyla bize destek olan bütün Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların bu duruşları, onların bu güvenlik birimlerine destek olmaları bizim gücümüzü daha da artırıyor. Bizim tahammül etmediğimiz tek şey şu. Biz, 'suçlunun küçüğü, büyüğü' demiyoruz. Suç işlemeden önlemek, olması gereken en hayırlı iş. Bu benim birinci görevim. Bakanlık olarak birinci görevim, 'suç işlemesini önle', önleyici hizmetlerimizde güçlenmek. İkincisi de varsa bir suç, ortada bir suç var engellenememiş, o zaman onu aydınlatmak, adalete teslim etmek. Bunu yapacağız."

Yerlikaya, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet iradesinden daha güçlü bir güç tanımadım" dediğini anımsatarak, "15 Temmuz gecesi nasıl duyunca hep beraber o büyük gücü gösterdik. Dolayısıyla çetelerle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, bütün asayiş suçlarında her birinde kararlılığımız var. Biz, milletimizin huzurunu kim bozuyorsa enselerindeyiz. Onların nefeslerini kesiyoruz. Ne yapıyoruz? Sizden aldığımız güç, hukukun bize vermiş olduğu yetkiyle adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da Bakan Yerlikaya'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.