MEB'den 100'üncü yıl filmi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan filmle ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Filmde ülkemizin kurtuluşunda stratejik rol oynamış olan vatan evlatları işaret edilerek, Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bugünkü öğrencilerin de tıpkı önceki akranları gibi ülkemize ve milletimize sağlayacakları katkıların ve Türkiye Yüzyılı'nın inşasında oynayacakları rolün önemi vurgulandı, 100 yıl önce kurtuluş ve kuruluş evresindeki cesaret, yetenek ve azimleriyle ön plana çıkmış vatan evlatlarının taşıdığı bilinç ve inancın, Cumhuriyetin 100. yılında "Türkiye Yüzyılı"nın emanet edileceği öğrencilerdeki devamlılığı ve yansıması sahnelendi.

Üç öğrencinin, Milli Mücadele'ye katkı veren üç tarihsel karakterle olan benzerlikleri gösterildi filmde. Filmdeki öğrencilerin ilki, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında vatana hizmet etme hayaliyle 14 yaşındaki Salihlili Mehmet'in gazi Mehmetçikleri savaşta hayata bağlamak için gösterdiği çabadan esinlendi. İkinci öğrenci, henüz 12 yaşında bir çocuk olan Nezahat Onbaşı'nın savaş sırasında askerİ mesajları şifreli bir şekilde telgrafla ileterek sağladığı katkıyı örnek aldı. Üçüncü öğrenci ise, 15 yaşındaki Gazi Cemal'in savaş anında bölükler arasındaki iletişimi sağlayarak savaşın seyrini değiştirmesindeki rolünden hareketle, "Türkiye Yüzyılı"nda cumhuriyete sağlayacağı katkıları ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırladığı bu filmle cumhuriyetin 100. yılını kutlarken, 100 yıl önceki nesillerin bilinç, inanç ve azminin bugünkü genç nesillere ışık tutmasıyla, gelecek "Türkiye Yüzyılı"nın da aynı değerleri taşıyan öğrencilerle inşa edileceğini vurguladı. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunda öğrencilerin, öğretmenlerin ve dolayısıyla tüm maarif camiasının belirleyici rolünün altını çizildi.

Filmde, 100 yıllık Cumhuriyetin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayelerini ünlü oyuncu Volkan Severcan seslendirdi. Severcan'ın sesine ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen 100. Yıl Marşı eşlik etti.

MEB, hazırladığı kısa filmle Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı. Filmde Türkiye'nin şanlı tarihindeki farklı iki nesilden öğrencilerin vatan ve millet için birbiriyle örtüşen hikayeleri konu alındı.

YOLUMUZ AÇIK VE AYDINLIKTIR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 100'üncü yıl filmini sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı;

"Tarihte yaşadığı savaşlar ve tüm zorluklara rağmen her defasında kazandığı zaferlerle yeniden ayağa kalkmasını bilen bir milletin mensuplarıyız. İmkansızı başaran mücadeleci bir milletin evlatları olarak bugün, Cumhuriyetin imkanlarıyla yeni bir ufkun şafağına bakıyoruz. Bu şafaktan doğan "Türkiye Yüzyılı" güneşiyle yolumuz açık ve aydınlıktır. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."