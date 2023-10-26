Düzce'de otomobilden sızan gazdan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı

Anadolu Otoyolu'nda Metin C'nin kullandığı otomobilin LPG sisteminde oluşan arıza nedeniyle gaz sızıntısı meydana geldi. Aracın içini gaz kokusu kapmaması üzerine Yeşilyayla mevkisinde duran sürücü durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sakarya ve Düzce'den olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen sürücü ile araçtaki diğer aile üyeleri Ahmet, Aysima Nur ile çocuklar Sema ve Hilal C'yi iki kentteki hastanelere kaldırdı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 kişinin iyi olduğu, Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 kişiden çocuklar Sema ve Hilal C'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.