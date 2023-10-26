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Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 22:02, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 22:04
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Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Senegal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye ile Kamboçya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

- Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 30 Ekim Pazartesi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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