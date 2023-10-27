27 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşecek.

(İstanbul/15.00)

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM'nin 2024 yılı bütçe görüşmelerine katılacak. Komisyonda, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri de ele alınacak.

(TBMM/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK tarafından düzenlenen "Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek Zirvesi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Resepsiyonu"na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Baro ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00-18.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DOSD Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin açılışına ve UCLG Dünya Konseyi Galası'na katılacak.

(Konya/16.30/17.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığına, Büyükşehir Belediyesine ziyaretlerde bulunacak, KODELİ Ödül Töreni'ne katılarak sergiyi gezecek, Gebze 23 Nisan Bilim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/09.00-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'in de bulunacağı Türk-Alman Enerji Forumu'na katılacak.

(Ankara/10.40)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığını, Süleymanpaşa Belediyesi Tarım Vadisi'ni ve Trakya Birlik Entegre Tesisi'ni ziyaret edecek.

(Tekirdağ/10.00-18.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Yeni Foça Yat Limanı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunarak İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirecek, İzmir Ticaret Odası ekim ayı meclis toplantısına katılacak, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nı ziyaret edecek.

(İzmir/11.00-18.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "bitkisel üretim 2. tahmini"ni yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.00)

2- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci ve son gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi Camisi'nde "Sabah Namazı Buluşması"na ve Pamukkale Üniversitesi'nde "2. Uluslararası Serahsi Sempozyumu Açılış Töreni"ne katılacak.

(Denizli/06.30/09.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası; Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor ve Kasımpaşa-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. hafta açılış maçında Astor Enerji Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

(Şanlıurfa/20.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

(Münih/21.30)

4- TFF 3. Lig'de 8. hafta, 3. Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla başlayacak.

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasına Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/16.00)

6- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lüksemburg/20.30)