O şarkı dünyaya bir mesaj

Terörist İsrail devleti tarafından günlerdir abluka ve bombalar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'de, sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail hizmet vermeye çalışan birkaç hastaneye de insanlık dışı bir şekilde tahliye baskısında bulunuyor. Buna rağmen bölgedeki doktorlar ellerinden gelen tüm sağlık hizmetlerini vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in tahliye çağrısı yaptığı hastanelerden biri olan Al Awda Hastanesi doktorları, İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ezgilerle duyurdu. 'Acılar bitene kadar burada kalacağız. Burada yaşayarak şarkı söylemeye devam edeceğiz' sözleriyle bütün dünyaya mesaj veren doktorlar, söyledikleri ezgiyle birbirlerine moral oldu.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Hastane önünde ezgi söyleme eylemini başlatan doktorlardan Amr Cabr, "İşgalci İsrail devleti hastanemizi bombalayacağına dair bize tehditler savuruyor. Bizler sivil insanların hedef alındığı savaşta insanların canını kurtaran doktorlarız. Biz İsrail'in acımasız saldırılarına karşı dimdik ayakta durarak burayı terk etmeyeceğimizi söylüyoruz. Gazze uzun yıllardır abluka altında bizler burada kısıtlı imkanlarla yaşam sürüyorduk fakat şu an ki durum inanılmaz büyük bir felaketin yaşandığını gösteriyor. Her gün hastaneye binlerce yaralı geliyor, onların tedavisi için ekip arkadaşlarımızla birlikte müdahalelerde bulunuyoruz. Bizler bulunduğumuz yeri terk etmeyeceğiz. Zorla göç etmemiz isteniyor fakat biz topraklarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

DÜNYAYA MESAJIMIZ

Hastanede görev yapan bir diğer doktor Fuad Ebu Fanune, şunları söyledi: "Söylediğimiz bu ezgi Gazze'nin selamete ulaşması için bütün dünyaya gönderdiğimiz bir mesajdır. Bunca şehidimize ve yaralımıza rağmen sessiz kalan dünyaya 'Bizler topraklarımızı terk etmeyeceğiz, acılarımız dinene kadar burada kalacağız' diyoruz. Bizler 7/24 burada yaralıları tedavi etmeye çalışıyoruz fakat ne gıdamız ne de tıbbi malzemelerimiz var. Dünya bizim yaşadıklarımızı görüp harekete geçmeli. Gazze yoğun bombardıman altında sivillerin tedavi edilebilmesi için yeterli ekipman ve tıbbi malzeme yok."

Rabia Şenol