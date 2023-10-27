Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek

Sınırlardaki kaçak geçişi ve terörist sızmaları önlemek için kapsamlı bir mücadele yürüten İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, şu ana kadar 1.150 kilometreye ulaşan güvenlik duvarını önümüzdeki yıl 200 kilometre daha uzatacak. Yeni yol ve duvarlar 200 termal kamera, 150 kilometre sabit gözetleme sistemi ve 250 kilometre aydınlatma sistemi ile takip edilecek.

Sınırların 1053 kilometrelik kısmına aydınlatma sistemi kuruldu. Kara sınır hattının yanı sıra Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki düzensiz göçü ve illegal geçişleri engellemek için 31 kontrol botu alınacak, deniz sınır kapılarının altyapısını güçlendirilecek.

ESMA ALTIN