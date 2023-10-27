Akademisyenlerin sorunlarının araştırılması için araştırma önergesi verildi

Konuya ilişkin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in paylaşımı şu şekilde:

Yoksulluk sınırının"altında yaşamaya mahkum edilen Akademisyenlerimizin başta maaş sorunu olmak üzere tüm sorunlarının araştırılması için TBMM'ye Meclis Araştırma Önergesi verdim.

Araştırma önergesi şu şekilde: