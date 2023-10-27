Gram altından rekor üzerine rekor

Altının gram fiyatının 1800 lira üzerine yerleşme çabaları devam ediyor. Gram altın haftanın son işlem gününde rekor seviyesini yenileyerek, 1826 liraya çekti. Saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 1801 lirada işlem görüyor.

Ons altın primli

Altının ons fiyatı, yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle değer kazanmaya devam ediyor. Sarı maden bugünkü işlemlerde en yüksek 1990 doları görürken, şu dakikalarda ise yüzde 0,22 artışla 1989 dolarda bulunuyor.

Kaynak: Ekonomim