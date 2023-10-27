Sağlık personelinin ek ödemesine iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, ana muhalefet partisi CHP'nin başvurusu üzerine 209 sayılı Kanunun 5. maddesiyle ilgili önemli bir karar aldı. Söz konusu kanun hükmü sağlık personeine döner sermayeden ek ödeme verilmesine imkan sağlıyordu.

AYM, kanun hükmünde yer alan disipline dair düzenlemelerin yönetmeliğe bırakılmasını gerekçe göstererek önce iki ibareyi daha sonra da tüm fıkrayı iptal etti.

Sağlık personeline ek ödeme verilmesine imkan sağlayan hükmün iptaline dair karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yüksek mahkeme doktor atamalarındaki kura işlemlerinin yönetmelikle düzenlenmesini öngören hükmün iptal istemini ise reddetti.

Karar 27 ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararı görmek için tıklayın.