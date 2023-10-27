Üvey oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sedat K, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evde eşinin oğlu K.K. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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