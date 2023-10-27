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Üvey oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

Karaman'da üvey oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi, hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 10:23, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 10:24
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Üvey oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi öldü

Sedat K, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evde eşinin oğlu K.K. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K'nin bıçakla Sedat K'yi göğsünden ve karnından yaraladığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri K.K'yi gözaltına aldı.

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