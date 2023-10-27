MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.