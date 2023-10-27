Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırşehir'de FETÖ üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 10:37, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 10:38
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U'nun saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.